Real Madrid, per Koulibaly serve un'offerta galattica

Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kalidou Koulibaly, per stessa ammissione di Carlo Ancelotti, non si muoverà da Napoli, almeno questa è l'intenzione del Napoli. Il difensore è, di fatto, un punto fermo del club che, però, dovrà resistere alle tentazione che si presenteranno da qui all'estate. Come riportato anche oggi da Il Mattino, il Real Madrid si sarebbe fatto avanti per il senegalese: Florentino Perez - si legge - avrebbe mosso i primi passi verso Koulibaly, nella speranza di aprire una breccia nel muro azzurro alzato da De Laurentiis attorno al suo gioiello. Dal Real Madrid, si sa, ci si può aspettare di tutto. La volontà del club, come spiegato, è quella di trattenere il giocatore, ma tutto potrebbe vacillare con un'offerta 'galattica' da parte dei blancos che, ad onor del vero, negli anni hanno abituato ad affare di mercato dagli ingenti investimenti