Real Madrid, Perez: "CR7 alla Juve? Voleva semplicemente nuove sfide"

© foto di J.M.Colomo

Hazard, il mercato in entrata e in uscita, ma non solo. Nell'intervista a Onda Cero, il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha avuto modo di torna anche sulla cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Non se ne è andato per problemi col fisco o con me: voleva semplicemente nuove sfide, voleva cambiare. È stato esemplare, il mio miglior acquisto".