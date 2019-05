Real Madrid, Perez: "Ramos mi ha chiesto di partire ma non lo farà gratis"

© foto di J.M.Colomo

Florentino Perez ha rilasciato una lunga intervista a Onda Cero ion Spagna. "Ramos è venuto col suo agente nel mio ufficio. Mi ha chiesto di andare via gratuitamente ma i trasferimenti con la Cina sono complicati. Gli ho detto che non lasceremo andare il nostro capitano gratis, sarebbe un addio terribile. Lo faremo partire solo con la clausola".

Su Mbappé e Neymar. "Non ho parlato con Zidane di loro. Non stiamo pensando ai giocatori, il mercato inizia il 1 luglio".

Sulle offerte ricevute. "Non abbiamo ricevuto proposte per Bale, solo dalla Cina per Ramos. Stiamo parlando di chi cedere, di chi vendere e di chi prendere".

Su Ramos. "Ha un contratto, se andrà, sarà lui a dovercelo chiedere".

Su Hazard. "Come potrei parlare di un giocatore che domani si gioca l'Europa League? Non nego che abbiamo provato più volte a portarlo a Madrid ma ancora non ci siamo riusciti".

Su Jovic. "Ci sono giocatori che piacciono a tutti".

Su Griezmann. "Nessuno me lo ha offerto".