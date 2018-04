Real Madrid, Ramos: "Non ci sarò con la Juve, è una gara complicata"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore centrale del Real Madrid, Sergio Ramos, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della sfida di mercoledì. "Non posso giocare contro la Juventus, però queste partite caricano alcuni calciatori, perché danno emozioni uniche. Ora bisogna concludere il quarto di finale. CR7 è in un ottimo momento, siamo molto contenti per come ci aiuta, ma in Champions sono tutte gare complicate, ci mancano 90 minuti con la Juve in cui daremo tutto".