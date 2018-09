Real Madrid, Ramos: "Ronaldo il passato. Ora vinciamo in altro modo"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

Sergio Ramos, capitano e difensore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Roma, soffermandosi sull'addio di Cristiano Ronaldo: "Cristiano qui al Real ha infranto tutti i record. Purtroppo però è il passato e non possiamo vivere nel passato. Ha lasciato un vuoto difficile da colmare ma io penso che siamo riusciti a colmarlo con una rosa straordinaria. Giocheremo ancora agli stessi livelli del passato. Pensiamo a lui con affetto come tanti altri giocatori del passato, ma quando se ne vanno bisogna pensare al presente e non al passato. Lui dava tanto alla squadra sempre, ma è vero che il suo stile di gioco ci condizionava perché aveva tantissime virtù. Adesso abbiamo cambiato stile di gioco e abbiamo altri strumenti per far male agli avversari. Questa è una caratteristica delle grandi squadre".