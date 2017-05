Real Madrid, Ramos: "Spero non serva un mio gol nel finale contro la Juve"

© foto di J.M.Colomo

Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato nel Media Day in vista della sfida con la Juventus: "Mi sento bene, siamo concentrati e pronti per vivere un momento unico. Attraversiamo un gran momento sia fisicamente che mentalmente. Tre finali di Champions in quattro anni? E' un dato a cui dobbiamo dare importanza. Sarà una partita dura, ma speriamo di essere la prima squadra a vincere due Champions consecutive. I miei gol nei minuti finali? Speriamo di non dover arrivare a questo livello di inquietudine. Abbiamo vinto la Liga, ora vogliamo mettere la ciliegina con la Champions. Messaggio ai tifosi? Li ringrazio, daremo l'anima a Cardiff. Pallone d'Oro? L'ha vinto Cannavaro, quindi perché no? Ora però penso solo alla vittoria della Champions. Keylor Navas? Avere alle spalle un grande portiere è una garanzia. Speriamo di non dargli troppo lavoro. Noi favoriti? Sono opinioni personali, ma le statistiche non vincono le partite. La Juve? Sappiamo che è una squadra che difende molto bene, che subisce pochi gol, ma abbiamo le nostre armi a disposizione. Nelle situazioni di calcio piazzato possiamo far male, faremo il possibile per sbloccare noi la partita".