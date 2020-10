Real Madrid, rivedi Zidane sul futuro di Jovic: "Da qui al 5 può succedere di tutto"

vedi letture

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato del futuro di Luka Jovic, giocatore da giorni accostato alla Roma, al termine della vittoria per 1-0 contro il Real Valladolid: "Da qui al 5 può succedere di tutto ma per il momento non ho niente da dire. Per ora Jovic è un giocatore del Real Madrid. Io sono l'allenatore e decido chi fare giocare. Tutto qui".