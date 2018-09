Real Madrid-Roma, Zaniolo più di Cristante per Di Francesco

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di Federico De Luca

Due le potenziali formazioni che potrebbero essere schierate questa sera da Di Francesco contro il Real Madrid in terra iberica. La prima, quella senza sorprese, prevede Olsen in porta; Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov in difesa; Nzonzi e De Rossi a centrocampo; con Under, Cristante ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko unica punta. L'altra opzione, quella ora in pole position, è quella che prevede l'inserimento di Zaniolo interno sinistro in un 4-3-3 che dunque vedrebbe uscire di scena Cristante, lasciando immutati gli altri interpreti. A Di Francesco il coraggio non è mai mancato, e ha dichiarato di essere pronto a stupire tutti anche di fronte al Real Madrid. A questo punto non resta che aspettare ma la sorpresa sempre dietro l'angolo.

In casa Real, Lopetegui non sembra avere grossi dubbi: Courtois difenderà i pali delle merengues per la prima volta in Europa, mentre in difesa spazio ai titolarissimi: Marcelo e Carvajal sulle corsie, Varane e Ramos centrali. A centrocampo ancora Kroos e Casemiro, mentre Isco, Bale e Modric agiranno alle spalle di Benzema.