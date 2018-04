Real Madrid, Ronaldo: "Non capisco le proteste della Juventus"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo per il fallo di Benatia di Vazquez è sicuramente oggetto di discussione. Il fenomeno del Real Madrid però non condivide tutte queste polemiche: "Non capisco tutte le proteste da parte della Juventus. Lucas Vazquez viene caricato da dietro, se non danno il rigore è gol. Benatia per tutta la partita ha tirato calci da dietro, è il suo gioco. Abbiamo sofferto, la partita di oggi è una lezione per noi. Oggi avremmo potuto segnare più gol, ma la Juve e Buffon sono stati bravi". Lo riporta AS.com.