Real Madrid, Sergio Ramos: "CR7 via? Che chiarisca tutto subito"

© foto di www.imagephotoagency.it

"E' stato molto bello giocare nel Real Madrid, e nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, che sono sempre stati al mio fianco", con queste parole Cristiano Ronaldo ha oscurato fortemente la vittoria della Champions League del Real Madrid ma inattesa è arrivata la risposta del capitano dei blancos Sergio Ramos: "Immagino che Cristiano parlasse di un riassunto della stagione. Se c'è dell'altro lo dovrà chiarire oggi stesso. Non c'è nessun altro posto migliore di questo. Non so perché lo abbia detto, ma lo rispettiamo. Non penso che chiunque tocchi il cielo voglia andarsene. Vedrai. Godremo i campioni ".