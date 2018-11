Real Madrid, Solari: "L'assenza di Isco? Per me sono problemi fittizi"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League contro la Roma, il tecnico del Real Madrid Santiago Solari ha parlato anche del caso Isco: "Se l'assenza di Isco è una questione tecnica, fisica, di autorità del tecnico? Ripeto, sono decisioni puntuali per un momento puntuale. Per me sono problemi fittizi se un giocatore gioca o va in panchina, non è un tema a cui voglio dare importanza. Il mio lavoro è scegliere e devo lavorare con 24 giocatori".