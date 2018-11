Real Madrid, Solari: "Primo tempo in difficoltà? Le gare durano 90 minuti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League contro la Roma, il tecnico del Real Madrid Santiago Solari ha analizzato così le fasi della gara: "Era importante voltare pagina e la squadra lo ha fatto, mostrando senso di responsabilità di squadra e individuale. Primo tempo in difficoltà? Le partite durano novanta minuti, abbiamo saputo far maturare la gara, loro hanno avuto una occasione clamorosa dopo un nostro errore di cui abbiamo parlato nello spogliatoio. Nella ripresa siamo migliorati nella precisione".