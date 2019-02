Real Madrid, Solari: "Sono soddisfatto. Ritorno? È tutto aperto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Santiago Solari,tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo l'andata della semifinale di Coppa del Re: "Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare sia nel primo tempo che nella ripresa. È stata una partita con tanta qualità e molto equilibrata. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo che lavoro molto seriamente. Il ritorno? Il pareggio è in risultato che lascia tutto aperto. Può succedere di tutto. Marcelo? Per lui il Real viene prima di tutto, lavoriamo tutti per dare sempre il massimo. Vinicius? Non sono sorpreso del modo in cui ha giocato, lo conosco molto bene. Noi vogliamo sempre vincere, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto: è la conferma che la squadra sta lavorando seriamente. Lucas Vazquez? Ha alcune qualità che apprezzo, è molto coraggioso e altruista".