Real Madrid, ultimo treno per Marcelo. La Juve continua ad osservare interessata

Quando riprenderà il calcio, a fine emergenza, per Marcelo passerà l'ultimo treno per il Real Madrid. Un paradosso, considerando che ne è vice-capitano e bandiera indiscussa. Eppure nell'ultima stagione, complici gli infortuni, il posto da titolare è finito nelle mani di Mendy, sul quale Florentino Perez ha investito tanto, e anche quando il brasiliano ha giocato non è riuscito a fornire il livello delle annate passate. L'anno prossimo, inoltre, nella Capital torneranno Reguilon e Achraf Hakimi, pertanto lo spazio potrebbe assottigliarsi ulteriormente.

La Juve osserva ancora. Ecco, quindi, che potrebbe scendere in campo la Juventus. Nonostante il diretto interessato si sia sempre detto desideroso di restare a Madrid, se alla ripresa non dovesse convincere il club iberico e il posto da titolare si allontanasse ancor di più, da entrambe le parti potrebbe però esserci la voglia di separarsi. La Vecchia Signora da diverso tempo lo segue e anche adesso starebbe osservando la situazione da lontano, entrando in gioco se e quando ci saranno le condizioni giuste. A riportarlo è Marca.