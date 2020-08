Real Madrid, un anno meno galactico. Prima ci sarà tanto da sfoltire

vedi letture

Il Real Madrid che verrà dovrà fare piazza pulita di numerosi giocatori fra esuberi e rientri dai prestiti che potrebbero nuovamente farsi le ossa altrove. Areola è rientrato dal prestito al PSG e potrebbe essere trattenuto da Zidane. Al contrario del figlio Luca, svincolatosi dopo l'esperienza a titolo temporaneo al Racing Santander.

Le esperienze in prestito di Lunin fin qui non sono state fortunate: si valuta per l'ucraino. Torna Odriozola, che ha vissuto l'ultima parte di stagione al Bayern e che è stato scelto come vice di Carvajal: il sacrificato è Hakimi, ceduto all'Inter. Jesus Vallejo al centro della difesa rischia di non trovare spazio, così come Reguilon, che a Siviglia ha fatto benissimo e potrebbe permettere ai blancos di ottenere una cifra importante. James Rodriguez e Dani Ceballos non sono prime scelte del tecnico e hanno la valigia in mano, così come Gareth Bale il quale però è rimasto questa stagione nonostante gli sforzi del club di cederlo. Traballano infine Lucas Vazquez, Brahim, Mariano, Jovic e Borja Mayoral. Su questi ultimi due ci sono le sirene italiane.