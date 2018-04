Real Madrid, verso la Juventus: il probabile undici con e senza Vallejo

© foto di J.M.Colomo

Problemi in difesa per il Real Madrid, che contro la Juventus al Bernabéu non potrà contare sullo squalificato Sergio Ramos e sull'infortunato Nacho. A rischio anche l'impiego del giovane Vallejo, che nella seduta di oggi si è allenato a parte e, in caso di assenza, sarebbe sostituito da Casemiro al centro della retroguardia.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione dei blancos contro la Juventus (mercoledì prossimo, ore 20:45), con e senza Vallejo:

- Con Vallejo

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

-Senza Vallejo

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Casemiro, Varane, Marcelo; Modric, Kovacic, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo.

-Col 4-4-2

Real Madrid (4-4-2): Keylor Navas; Carvajal, Casemiro, Varane, Marcelo; Vazquez, Modric, Kroos, Bale; Benzema, Cristiano Ronaldo.