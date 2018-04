Real Madrid, Zidane: "0-3 risultato troppo ampio. Ma ne siamo felici"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha così analizzato in sala stampa il risultato dell’Allianz Stadium che ha premiato i suoi contro la Juventus: “La Juve ci ha messo davvero in difficoltà, ma noi siamo stati bravi a resistere. 0-3 è un risultato ampio, forse troppo rispetto alla partita, ma eravamo qua per vincere e per questo siamo felici. Vincere 3-0 in un campo così difficile può succedere poche volte”.