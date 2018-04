Real Madrid, Zidane: "A Cardiff furono decisive non solo le mie parole"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha rilasciato un'intervista a uefa.com. Ecco alcuni estratti:

sulla notte di Cardiff e la trasformazione del Real Madrid nel secondo tempo: "È stato tutto l'insieme. Non solo il mio discorso, erano i giocatori che ci tenevano a difendere il titolo. Quando è cominciata la ripresa, siamo scesi in campo più determinati. Abbiamo giocato di più nella metà campo avversaria e le cose sono andate bene per noi. Il mio discorso e la determinazione dei giocatori insieme ci hanno permesso di arrivare al successo".

Sull'obiettivo del Real Madrid: "Questa squadra ha avuto risultati straordinari in UEFA Champions League. Ora proviamo a mantenere la tradizione, cerchiamo di pensare che abbiamo la possibilità di vincerla ancora e, ancor di più, di difendere il titolo".