Real Madrid, Zidane: "Il sorpasso sul Barcellona? Siamo avanti, ma non cambia nulla"

Il Real Madrid batte l'Espanyol e, grazie alla decisiva rete di Casemiro, riesce a staccare il Barcellona volando a +2 sui blaugrana e avvicinandosi allo scudetto. Soddisfatto, ovviamente, Zinedine Zidane, tecnico dei blancos, che però vuole spegnere sul nascere l'entusiasmo per la vetta solitaria: "Prima eravamo indietro di due punti e ora sono loro. Sappiamo della difficoltà e questo non cambierà fino alla fine. Non abbiamo ancora vinto la Liga, si deciderà tutto all'ultima giornata. Quello che dobbiamo fare è riposare bene e arrivare bene alle partite perché non è facile. Voglio congratularmi con i miei giocatori perché combattono sul campo in ogni partita e dobbiamo congratularci con tutti loro" le sue parole riportate da Marca.

Nonostante la vittoria è stata una partita difficile...

L'Espanyol è ultima in classifica, ma abbiamo dovuto combattere. Loro hanno giocato un'ottima partita, hanno difeso molto bene e stavano fisicamente meglio di nel secondo tempo. Ma noi abbiamo vinto, che è la cosa importante

Come giudica la prestazione di Benzema?

Non sono sorpreso da nulla di ciò che fa Karim. È un giocatore che inventa le cose sul campo e nell'azione del gol il controllo, il tacco e il passaggio sono sta ti fantastici