Real Madrid, Zidane: "Ronaldo il più forte al mondo, non è mai stufo"

© foto di J.M.Colomo

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Premium Sport: "Quando vogliamo il risultato siamo perfetti. Non è facile fare tre gol alla Juve sul proprio campo. Abbiamo fatto una grande gara ma anche loro hanno avuto un momento favorevole per far gol, senza riuscirci. Noi sì".

Ronaldo ha fatto un gol da play station. "Sta dimostrando di essere il più forte al mondo. È un giocatore diverso da tutti gli altri. Ha sempre voglia di fare grandi cose, non è mai stufo di quello che fa e poi è bravo in tutto. Stasera ha fatto due gol ma ne ha anche sbagliati diversi".

Più bello il secondo gol di Ronaldo o il suo contro il Bayer Leverkusen? Il mio (ride, ndr)...".