Real Madrid, Zidane: "Sono meglio ora che all'epoca delle tre Champions"

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid: "Sappiamo di giocarci un altro trofeo e siamo venuti qui per conquistarlo. Siamo pronti a fare una grande partita. Nel DNA di questo club ci sono le finali, è un club importante, i giocatori sono sempre pronti per questi match. Io mi vedo meglio rispetto al tecnico che ero quando ho conquistato le tre Champions League. Sto facendo progressi, anche nella vita, come persona. Sto imparando dalle situazioni, ascolto molto la gente che c'è con me, molto valida. Il mio obiettivo è crescere".