Real Madrid, Zidane: "Stiamo facendo la storia. CR7 via? Vedremo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo in finale di Champions League, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni dei media spagnoli: "Siamo qui per vivere, questa è pura vita, dobbiamo goderci il momento, di quello che stanno facendo. Stiamo facendo la storia, viviamo per questi momenti ed emozioni. Le parole di Cristiano? Non pensiamo a questo, solo a quello che stiamo facendo. Poi vedremo cosa succede. Bale? Grande partita di Bale, ha fatto lo stesso gol di Cristiano a Torino".