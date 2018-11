Real o no, il bilancio europeo della Roma rimane ampiamente positivo

Fonte: dall'inviato a Roma

La doppia sconfitta contro il Real Madrid (3-0 all'andata, 2-0 a ieri) non modifica di molto il giudizio del cammino europeo nella Roma, sia se si considera questa prima parte di stagione, sia se si allarga lo sguardo considerando tutto il 2018. E il fatto che i bilanci si traggano a dicembre la dice lunga sulla bontà dei risultati raggiunti anche quest'anno da parte della squadra di Di Francesco, che vinto le partite che doveva vincere, e non è mai scontato, e se l'è giocata al meglio delle proprie possibilità contro i tre volte campioni d'Europa merengue. L'ultima sfida di Plzen sarà del tutto ininfluente sulla qualificazione, ottenuta già prima della gara giocata contro il Real grazie in particolare al doppio successo, meritatissimo, ottenuto contro il CSKA Mosca.

Con Dzeko capocannoniere del torneo e la semifinale dell'anno scorso, miglior piazzamento della squadra in Europa da quando esiste la Champions League, la Roma difrancescana si conferma una formazione prettamente europea e che fa terribilmente fatica a ritrovare in campionato quelle motivazioni che l'hanno spinta così in alto in Europa nell'esaltante percorso dell'anno passato. Archiviato il discorso qualificazione, e purtroppo anche quello riguardante il primo posto, ai capitolini non rimane che concentrare i propri sforzi sul campionato, dove troppo spesso i repentini cali di tensione hanno giocato un brutto scherzo e lasciato per strada punti molto pesanti. Per poi sperare in un'urna benevola per provare a ripetere le imprese che hanno riportato in auge il nome di Roma e della Roma nel calcio che conta.