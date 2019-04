Real, obiettivo Kante: Juve spettatrice interessata, i Blues sparano alto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zinedine Zidane vuole saccheggiare il Chelsea per rinforzare il Real Madrid in vista della prossima stagione, in cui il club campione d'Europa in carica cercherà il riscatto dopo i disastri di quella attuale. Oltre a Eden Hazard, il tecnico francese è pronto a sferrare l'attacco anche per un altro gioiello dei Blues di Maurizio Sarri: il campione del Mondo N'Golo Kanté, per cui però le richieste sono altissime. Il Chelsea, infatti, si accontenterebbe di un'offerta a tre cifre. La Juventus, che ha in ballo l'affare Higuain con i londinesi, osserva con interesse.