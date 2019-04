© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Miralem Pjanic sarebbe stato oggetto di discussione qualche giorno fa nell'incontro tra Fali Ramadani e il dg del Real Madrid, José Angel Sanchez . Il centrocampista bosniaco, però, non sarebbe il vero obiettivo di mercato del club spagnolo, che in estate è pronto a una vera e propria rivoluzione. Come riporta El Chiringuito, infatti, Florentino Perez e Zinedine Zidane preferirebbero Adrien Rabiot, che a giugno lascerà il Paris Saint-Germain.