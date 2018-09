Real, Ramos: "Non ci interessa essere favoriti ma vincere la Champions"

Fonte: Dal nostro inviato a Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha risposto così alla domanda sulla favorita per la vittoria della prossima Champions League: "A noi non piace essere favoriti ma pensiamo di poter competere per vincere ancora. Vogliamo iniziare col piede giusto e vedremo cosa accadrà partita dopo partita".