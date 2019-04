Real, sette anni per il nuovo Bernabeu: un esempio per Milano e Roma

© foto di Imago/Image Sport

Sette anni per il nuovo Santiago Bernabeu. Per progettarlo e avviarne i lavori, non per costruirlo. In un periodo di continue discussioni tutte italiane, tra Milano e Roma, su tempi e modi di costruire o rifondare i nostri stadi, dalla Spagna arriva un esempio. Complicato da seguire: si sta pur sempre parlando del Real, la società più prestigiosa del mondo, con potenzialità economiche pressoché illimitate. Un esempio che però detta i tempi: il Real impiega sette anni per presentare il suo nuovo stadio e lo avrà senza distruggere le fondamenta di un tempio del calcio moderno, inaugurato nel lontano 1947.

I primi passi per arrivare a quello che sarà il nuovo Bernabeu, a dirla tutta, risalgono addirittura al 2010: il 12 settembre Florentino Perez promise all'assemblea dei soci l'arrivo di un sistema di copertura delle tribune, uno dei dettagli che più caratterizzerà il nuovo impianto. È soltanto nel giugno 2012, però, che viene indetto un concorso per la ristrutturazione dello stadio. Vince il progetto delle imprese GMP Architekten e L35 Ribas, presentato dallo stesso Perez il 31 gennaio 2014. È un progetto che nel corso degli anni subirà delle modifiche, ma marginali (l'evoluzione è consultabile all'indirizzo www.nuevoestadiobernabeu.com).

🆕🏟 ¡Así será el nuevo estadio Santiago Bernabéu! #HalaMadrid pic.twitter.com/80Mvkm0aDO — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 2 aprile 2019

È un progetto all'altezza della storia del Real: il preventivo parlava di 400 milioni di euro, al momento si è già arrivati a sfiorare i 500. Tra le novità, esposte in maniera più dettagliata nel settembre 2015: una copertura retrattile delle tribune, che dovrebbe impiegare circa 15 minuti per aprirsi o chiudersi; un sistema di luci LED che varierà, sia per colore che per intensità, anche a partita in corso; nuove uscite di sicurezza e più spazio sulle gradinate. È un progetto, ancora, che incide profondamente sull'area cittadina: nel febbraio 2017 il Real propone una nuova pianificazione urbanistica, che prevede la pedonalizzazione di alcune vie circostanti, ma anche la creazione di due piazze rispettivamente da 20000 e da 5500 metri quadri. L'impatto complessivo, a livello di spazio, è stato calcolato in 66000 metri quadri.

Amplissima metratura, grandissimo spazio, peraltro in una zona più che centrale della capitale spagnola. Non in periferia, ma nel cuore di Madrid. Senza abbattere uno stadio vetusto ma storico. Anzi, senza neanche prendere in considerazione questa ipotesi, pur rinnovandone profondamente l'aspetto. Con un investimento che in Italia non ci si potrebbe permettere, ma tempi adeguati a una novità così epocale. Sette anni per poter dire che il nuovo stadio del Real Madrid si farà. È più lo meno lo stesso tempo che passò dal 2002 al 2009, dalla presentazione del progetto del nuovo Stadium della Juventus all'avvio dei lavori. È un esempio a cui guardare, anche per chi vorrebbe demolire San Siro nel giro di pochi mesi.