Real Sociedad, le prime parole di David Silva: "Tante offerte, scelta presa con la mia famiglia"

Prime parole da giocatore della Real Sociedad per David Silva, che ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del club basco: "Ho ricevuto parecchie offerte in tutto questo tempo, ma ho scelto la Real perché è un club che sta facendo molto bene e perché il loro stile è perfetto per il mio gioco. Inoltre, conosco anche San Sebastián perché ho giocato nell'Eibar. Le sensazioni che ho sono molto buone: dopo la firma ho ricevuto molte manifestazioni di affetto e messaggi da tante persone. Arrivo in una città bellissima, molto tranquilla e su questo aspetto ho deciso con la mia famiglia. Una parte della decisione è sua. Ho visto tantissima LaLiga l'anno scorso, ho visto le partite della Real e gioca molto bene. C'è una grande proprietà e un ottimo allenatore. Alla fine si possono fare cose importanti, c'è un bel gruppo e sarà una bella sfida, emozionante. Non vedo l'ora di iniziare, quando succedono questi cambiamenti, vuoi cominciare il prima possibile".