Real Sociedad-Napoli 0-1, le pagelle: la decide Matteo Politano, la vince la difesa

Risultato finale: Real Sociedad-Napoli 0-1

Le pagelle del Napoli (a cura di Raimondo De Magistris)

Ospina 6.5 - Al 66esimo la prima parata e che parata: vola su un tiro di Portu e protegge il risultato nel momento più delicato del match.

Hysaj 6.5 - Preferito a Di Lorenzo, disputa una gara prettamente difensiva all'Anoeta e lo fa con buoni risultati. Poche sbavature in fase di non possesso.

Maksimovic 7 - Prestazione di grande concentrazione al centro della difesa, anche perché la Real Sociedad spesso e volentieri staziona nella trequarti avversaria. Il serbo, però, non perde mai il bandolo della matassa.

Koulibaly 7 - Come sopra. Emerge soprattutto nel secondo tempo perché dopo il gol di Politano la Real Sociedad si getta in avanti alla ricerca del pareggio. Ma il difensore senegalese sfodera una prestazione da grande leader.

Mario Rui 6.5 - In avvio di partita sfiora il gol con uno scavetto da attaccante consumato che finisce di poco a lato. Poi pensa soprattutto a difendere, e lo fa piuttosto bene.

Demme 6 - Non ha lo spunto di Fabian Ruiz in verticale. Si limita al passaggio più semplice, che difficilmente sbaglia. Dall'88esimo Fabian Ruiz s.v.

Bakayoko 6.5 - Prezioso il suo lavoro in fase difensiva, utilissimo il suo passaggio in occasione del gol di Politano.

Politano 7 - Va bene la deviazione di Sagnan, ma questo improvviso tiro dai 25 metri forte e preciso sta diventando sempre più il suo marchio di fabbrica. Un gol importantissimo per l'avventura europea del Napoli. Dal 60esimo Di Lorenzo 6 - Il suo ingresso garantisce al Napoli maggiore copertura sulla fascia destra.

Lobotka 5.5 - Prova a ondeggiare tra le linee ma chiaramente non ha le stesse qualità di Mertens, né gli stessi tempi di inserimento. E' posizionato nel ruolo di trequartista ma di fatto non lo è. Dal 61esimo Mertens 6 - Decisamente più pericoloso tra le linee quando il Napoli può ripartire.

Insigne 6.5 - Peccato per l'infortunio, anche perché in avvio di partita quando ha puntato l'avversario ha dato sempre l'impressione di poter creare pericoli. Non a caso, la prima vera occasione del match porta la sua firma. Poi un problema muscolare che l'ha costretto al cambio, un altro infortunio: cominciano a diventare un fattore. Dal 22esimo Lozano 5.5 - Conferma il momento di flessione già evidenziato nell'ultimo fine settimana: troppo fumoso, inconcludente.

Petagna 6 - Gioca da centravanti, agisce da rifinitore. E non a caso è lui dopo 12 minuti a mettere Mario Rui davanti alla porta con un bel filtrante. E' quello però l'apice della sua partita. Dal 61esimo Osimhen 5.5 - Ingresso importante per dare maggiore respiro e profondità alla squadra di Gattuso: trova anche il gol, ma gli viene annullato per un errore di Mario Rui. Poi si becca un rosso a tempo scaduto decisamente evitabile...

Le pagelle della Real Sociedad (a cura di Pierpaolo Matrone)

Remiro 6 - Battuto soltanto dalla deviazione di Sagnan, il portiere della Real Sociedad è attento nelle uscite sui cross sul secondo palo che arrivano dalle fasce.

Gorosabel 6 - Non smette mai di spingere, rimanendo largo e attaccando la linea difensiva per ricevere le sventagliate di David Silva. Dimostra di essere davvero un bel terzino. Dal 79' Barrenetxea s.v.

Sagnan 5,5 - Non era tra i titolari, poi un risentimento occorso a Elustondo lo proietta in campo dal 1'. Sbaglia un po' all'inizio, è troppo macchinoso. Ed è sfortunato nella deviazione che causa la rete dell'1-0 del Napoli.

Le Normand 6 - A volte troppo irruente nelle chiusure, ma sicuramente pragmatico. Regge bene nei duelli aerei con Petagna prima e Osimhen dopo.

Monreal 6 - Trova le giuste misure, accompagna in fase offensiva e non rischia dietro.

Merino 6,5 - Elegante palla al piede, combina bene coi compagni. Mostra buone doti d'inserimento e sfruttandola sfiora il gol nel primo tempo. Dal 79' Zubimendi s.v.

Guevara 6 - Si abbassa sulla linea dei difensori e aiuta nell'impostazione. Lavoro importante anche come schermo davanti alla retroguardia, andando spesso in raddoppio sulle fasce.

David Silva 6,5 - Si posiziona sempre alle spalle dei centrocampisti del Napoli, cerca la posizione migliore, la trova e fa male. La retroguardia azzurro lo soffre, spesso è Koulibaly che deve scalare per mettere una pezza. Spina nel fianco.

Portu 6 - E' sua l'azione più pericoloso griffata Real Sociedad: Ospina è costretto a un miracolo sul suo tiro. Per il resto, svaria e cerca spesso il taglio interno. Dal 67' Bautista 5 - Non trova mai il posizionamento giusto, poiché spesso tenuto da uno dei centrocampisti o dagli esterni del Napoli.

Isak 5 - Impalpabile, completamente oscurato da Maksimovic e Koulibaly. Due tiri, entrambi murati. E poco altro. Dal 68' Willian José 5,5 - Un solo tiro, murato. Entra nel finale, quando il Napoli si stringe tutto dietro e non gli dà modo di giocare.

Oyarzabal 5,5 - Finisce nella morsa di Hysaj e Maksimovic, ma nelle mezze posizioni sa come impensierire gli avversari. Tuttavia il Napoli è roccioso e chiude ogni volta. Dall'86' Guridi s.v.