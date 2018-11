Real, Vazquez: "Buona gara contro la Roma. Importante il 1° posto"

© foto di J.M.Colomo

Lucas Vazquez, attaccante del Real Madrid, ha parlato al canale ufficiale dei Blancos dopo la vittoria in Champions contro la Roma: "Primo posto? Abbiamo giocato un buona gara che ci aiuta a recuperare sensazioni positive dopo una bruttissima partita a Eibar, abbiamo corso come una squadra e abbiamo gareggiato molto bene. Giochiamo meglio in Champions? Il volto non cambia sempre in Champions. Veniamo da una bruttissima partita e volevamo ribaltare la situazione. È una partita che può ridare fiducia? Le partite si fanno più difficili, la partita è stata molto ravvicinata e abbiamo avuto la fortuna di essere veloci nel secondo tempo e abbiamo migliorato nel gioco. Il gol? Non segnavo gol da molto tempo e mi mancava molto poco, volevo davvero dedicare la rete a mio figlio. Llorente? Marcos Llorente ha fatto una partita spettacolare, da 10, ha dato personalità e dobbiamo essere molto contenti di lui. Essere primi del girone è sempre buono perché incontreremo il secondo di un altro girone ed è sempre più facile", le parole riportate da vocegiallorossa.it.