Real, Zidane: "All'andata ottimo risultato, ma nel calcio mai dire mai"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato a Premium Sport alla vigilia della sfida contro la Juventus: "All'andata abbiamo fatto una grande partita con un ottimo risultato. Però nel calcio non si può mai dire. Dobbiamo fare una grande gara contro un ottimo club. Questo è il nostro pensiero. L'assenza di Ramos? Non possiamo farci niente, quello che mi interessa è come scenderemo in campo".