Reazione dopo Madrid? Conte: “Non me l’aspettavo perché non serviva. Manca il killer instinct"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte, ai microfoni di Sky, parla della prestazione dei suoi contro l'Atalanta dopo il ko Champions in casa del Real Madrid: "Se è la reazione che mi aspettavo dopo il ko di Valdebebas? Non capisco che reazione dovevo aspettarmi dopo Madrid. Non siamo mancati a livello di prestazione ma solo di risultati. Non mi aspettavo una reazione perché la partita mi era piaciuta, oggi abbiamo fatto lo stesso con l'Atalanta che è un'altra squadra forte. È difficile giocare contro di loro, ma forse ci sta mancando un po' l'istinto killer per portare a casa partite che potevamo vincere".

