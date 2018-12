Reazione e sprechi, il Torino vince ma non convince: 2-1 al Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna al successo il Torino di Walter Mazzarri, al termine di un match combattuto e contro un Genoa mai domo. I liguri erano addirittura passati in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica, ma hanno subito un 1-2 micidiale nei minuti finali del primo tempo. Decidono Ansaldi e Belotti, che ribaltano la rete di uno straordinario Kouamé.

TORO OFFENSIVO, C'È SANDRO PER JURIC - Tridente per Walter Mazzarri, che schiera dal primo minuto Iago Falque, Belotti e Zaza. Difesa a 3 con Izzo, Nkoulou e Djidji, Meité e Rincon agiscono a centrocampo. Ivan Juric, squalificato e sostituito da Roberto Murgita, sceglie il 3-5-2, con Romulo e Lazovic sulle corsie laterali e Kouamé accanto al bomber Piatek davanti. In difesa c'è Romero, Sandro in cabina di regia.

PIATEK CHIAMA, BELOTTI RISPONDE - Si comincia a ritmi non particolarmente elevati, con un leggero predominio territoriale dei padroni di casa. Il match si accende improvvisamente intorno al quarto d'ora: ripartenza veloce del Genoa, Piatek colpisce l'incrocio con un tocco ravvicinato su assist di Bessa. Kouamé si avventa sulla sfera, ma non si coordina nel migliore dei modi e svirgola il tap-in. La risposta del Toro è affidata all'incornata di Belotti sul cross di De Silvestri, palla di poco a lato.

GENOA IN 10, JURIC TOGLIE PIATEK. MA LA SBLOCCA KOUAME - La velocità di Kouamé è l'arma più efficace per gli ospiti, che però restano in 10 a causa dell'espulsione - giusta - di Romulo: due falli ravvicinati, evidenti e piuttosto ingenui. Juric dà indicazione di togliere un incredulo Piatek e inserisce Gunter. Gli ospiti non accusano il colpo e riescono comunque a rendersi pericolosi, sbloccando addirittura la sfida con Kouamé, più lesto di tutti ad avventarsi su un pallone vagante sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Troppo leggera e distratta la marcatura di Belotti, che si perde il collega avversario.

REAZIONE TORO NEL RECUPERO - I granata, feriti e incapaci di costruire occasioni degne di nota, trovano un'insperata reazione d'orgoglio nel finale di frazione: prima arriva il classico gol dell'ex, firmato da Ansaldi con uno splendido tiro da fuori; poi, in pieno recupero, Sandro stende Iago Falque sul lato sinistro dell'area di rigore. Dal dischetto si presenta Belotti, che batte Radu e ribalta il punteggio.

PAZIENZA E ORDINE - Nella ripresa il Torino entra in campo più ordinato e convinto. La formazione di Mazzarri gestisce il possesso con pazienza, sfruttando l'uomo in più. Belotti, Iago Falque e Zaza impegnano Radu, che tiene in partita i suoi. Il Genoa, sfiduciato, si affida a un monumentale Kouamé, che strappa, aiuta e fa salire i compagni nei momenti difficili. Troppo poco per pareggiare.

LIGURI ALL'ARREMBAGGIO, I GRANATA SPRECANO IN CONTROPIEDE - Juric si gioca il tutto per tutto con Lapadula e Pandev. I liguri si sbilanciano e prestano il fianco agli attaccanti dei piemontesi, che sfiorano il tris con Ola Aina, Belotti, Baselli (due volte) e Zaza. L'attaccante lucano si divora la rete in contropiede, controllando male un facile appoggio di Parigini. Poco male, perché il risultato non cambia fino al 93'.