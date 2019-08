Reazione immediata Liverpool: pareggio in apertura di ripresa con Mané

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sessantesimo gol con il Liverpool per Sadio Mané. Il senegalese, al 47', sigla l'immediato 1-1: palla di Fabinho in profondità, tocca Firmino che era entrato pochi istanti prima in luogo di Oxlade-Chamberlain, difesa immobile e Kepa trafitto.