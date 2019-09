© foto di Imago/Image Sport

“Rebic non è in squadra stasera su sua richiesta". L'Eintracht Francoforte ha voluto chiarire così, su Twitter, la mancata convocazione dell'attaccante Ante Rebic per la partita in corso proprio in questi minuti contro il Fortuna Dusseldorf. Il croato, d'altronde, sembra sempre più vicino alla maglia del Milan.