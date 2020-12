Rebic ancora a secco, nel Milan non c'è una vera alternativa Ibra. Che tornerà col Sassuolo?

Che Zlatan Ibrahimovic sia il vero leader di questo Milan è il segreto di Pulcinella. Che però in questo Milan manchi un'alternativa allo svedese è punto sul quale la società ragionerà anche in vista della prossima finestra di calciomercato.

Stefano Pioli da settimane è alle prese con uno stato di emergenza che a dicembre, gara dopo gara, è diventato sempre più acuto. Ha provato a ovviare con l'inserimento di Ante Rebic nel ruolo di centravanti e comunque la sua squadra ha risposto nel miglior modo possibile.

I risultati sono stati positivi: anche nelle ultime sette gare senza Ibra il Milan non ha mai perso, 4 successi e 3 pareggi. Ma è fuor di dubbio che adesso in attacco c'è più di qualche problema: nelle ultime due gare pareggiate in campionato sono andati a segno solo difensori: doppietta di Theo Hernandez contro il Parma e i gol di Calabria e Kalulu ieri. Da parte di Rebic, in entrambi i casi, due prestazioni al di sotto della sufficienza. Non è mancata l'applicazione, il volersi sacrificare al servizio della squadra. Ma a Rebic sono mancati soprattutto i gol, quelli che il croato - ancora a secco quest'anno - trovava nella passata stagione quando il suo ruolo non era quello di boa offensiva della squadra.

Per fortuna di Rebic, e soprattutto del Milan, il ritorno di Ibrahimovic è possibile nella prossima partita di campionato contro il Sassuolo. Ma l'andamento dell'attacco rossonero senza il 39enne svedese deve sicuramente essere oggetto di analisi da parte della dirigenza rossonera in vista della finestra invernale di calciomercato.