Rebic-André Silva, lo scambio per ora fa sorridere solo l'Eintracht

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il confronto a distanza fra Ante Rebic e André Silva vede fin qui premiare l'Eintracht Francoforte, che almeno si è goduto tre reti del portoghese, al contrario del Milan che per il poco che ha visto impiegato il croato è stato ripagato, si fa per dire, da prestazioni ampiamente insufficienti. Cinque gettoni di presenza per entrambi anche se il minutaggio di André Silva è superiore (370 minuti contro 127). E sempre Silva ha avuto l'opportunità di scendere in campo da titolare per 4 occasioni, contro le zero di Rebic. I due giocatori sono stati scambiati alla pari con un prestito fino al 2021. C'è ancora tempo per tirare le somme e Rebic avrà l'occasione per riscattarsi già nel prossimo turno, contro la Juventus.