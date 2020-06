Rebic e Calha volano. Zappacosta, grave errore. Milan-Roma, i voti di TMW

MILAN-ROMA 2-0 - 76' Rebic, 89' Calhanoglu rig.

MILAN

Donnarumma 6 - È la solita certezza fra i pali. Dà sicurezza al reparto, risponde quando chiamato in causa. Bravo nel primo tempo su Mkhitaryan.

Conti 6.5 - Cresce in fase difensiva, riuscendo a farsi valere anche contro un colosso come Dzeko e mettendoci la giusta malizia per fermare le sortite di Spinazzola.

Kjaer 6.5 - Recupera dall'infortunio rimediato contro il Lecce e sfodera una prestazione sicura, sia in fase d'anticipo che nel gioco aereo.

Romagnoli 6 - Perde Dzeko dopo 20 minuti e poteva costare caro al Milan. Si rifà nel resto dell'incontro tanto che i giallorossi non si vedono praticamente più.

Théo Hernandez 7 - Le accelerazioni a cui ci ha abituato iniziano a essere centellinate ma quando arrivano portano sempre a qualcosa. Oggi pomeriggio, ad esempio, ha procurato un rigore. Nel primo tempo regala un cross per Calhanoglu fatto col compasso.

Kessié 6 - I ritmi bassi della partita limitano anche il suo furore agonistico. È fra i protagonisti del gol del vantaggio quando in acrobazia impegna Mirante.

Bennacer 6.5 - Giocatore di grande classe, difficile togliergli la palla e gioca sempre a testa alta. Cresce col passare dei minuti.

Castillejo 5.5 - Poco propositivo, fatica a sfondare. Comunque generoso, rimedia un giallo cercando di strappare un pallone all'avversario. (Dal 54' Saelemaekers 6.5 - Entra bene sulla partita. Duetta con i compagni di squadra, è presente nella costruzione delle azioni offensive. Dà qualcosa in più).

Bonaventura 5.5 - Elastico fra centrocampo e trequarti, è il primo a suonare la carica tra i rossoneri con un'iniziativa personale. È però l'unico lampo in una partita incolore. (Dal 54' Paqueta 6.5 - Il brasiliano oggi mette da parte la tristezza e finalmente ripaga la fiducia di Pioli, dettando i tempi e ispirando la manovra offensiva).

Calhanoglu 7 - È in generale il più pericoloso del Milan. Bravo negli inserimenti e nel duettare con i compagni di squadra. Viene premiato nel finale con una perfetta esecuzione dal dischetto.

Rebic 7 - Grandissima prova di sacrificio per il croato, che per lunghi tratti della partita non si rende pericoloso ma aiuta i compagni di squadra ad esserlo, fra suggerimenti di fino e un velo da applausi su Calhanoglu nella ripresa. Sfrutta l'errore di Zappacosta e avvia l'azione del gol dell'1-0 da lui stesso finalizzata. (Dal 78' Leao sv).

- - -

ROMA

Mirante 6 - Non può nulla sulla sconfitta, anzi. Si oppone fino all'ultimo in occasione del gol di Rebic e aveva persino intuito il rigore di Calhanoglu.

Zappacosta 4 - Oltre un anno fa l'ultima partita giocata per intero. Non sfigurerebbe nemmeno nel primo tempo, prima di iniziare a soffrire con la crescita del Milan. E soprattutto il suo retropassaggio sbagliato a Smalling porta il Milan a segnare l'1-0.

Mancini 5.5 - Quando gli avversari affondano, trovando belle triangolazioni, fatica ad arginarli. Nessun errore clamoroso ma difficoltà sicuramente sì.

Smalling 6 - Prestazione da 7 per quasi tutto l'incontro dove prende davvero tutto e la sua fisicità e personalità bastano a coprire le falle dei compagni di squadra. Provoca nel finale il rigore stendendo Théo Hernandez, nel tentativo di mettere una toppa a un errore altrui.

Spinazzola 5 - Fatica a sfondare trovando un Conti bravo a chiudergli gli spazi.

Cristante 5.5 - Con il Milan che inizia a prendere la scena fatica ad arginare la manovra avversaria (Dall'81' Pastore sv).

Veretout 6 - Si salva nonostante tutto. Grande sostanza e idee che non mancano, nonostante la stanchezza e il caldo affloscino la squadra.

Mkhitaryan 5.5 - Qualche buon suggerimento e una conclusione che scalda i guanti di Donnarumma. Niente di illuminante, non dà mai l'impressione di poter fare una giocata vincente. (Dal 69' Perotti 5.5 - Entra per dare la scossa alla Roma sullo 0-0 e invece si ritrova quasi a predicare nel deserto, non riuscendo lui stesso a trovare lo spunto).

Pellegrini 5 - Un brutto intervento su Bennacer gli costa il giallo e la squalifica per il prossimo turno. Poteva andargli peggio. Per il resto mai pericoloso, non riesce a trovare i tempi giusti per gli inserimenti. (Dall'80' Diawara 5.5 - Pochi minuti ma suo malgrado causa il rigore del Milan con una deviazione che innesca Théo lanciato a rete).

Kluivert 5.5 - Parte bene, nello stadio dove il papà fece flop. Affonda sia a destra che a sinistra, pennella un pallone che Dzeko dovrebbe solo spingere in rete, poi cala non appena il Milan prende coraggio. (Dal 58' Carles Pérez 5 - Almeno l'olandese lo si vede a sprazzi. L'ex Barcellona fa scena muta, senza nemmeno l'attenuante della stanchezza).

Dzeko 5 - Kluivert gli serve un cioccolatino, lui da posizione ravvicinata fallisce di poco. Sembra rimanerne condizionato, tanto che il bosniaco perde anche i contrasti aerei. (Dal 70' Kalinic sv).

Allenatore Paulo Fonseca 5 - Giusto il turnover, considerati i due giorni in meno di riposo. Ha l'occasione nell'intervallo di cambiare qualcosa, quando il Milan prende il controllo della partita. Non ci riesce e arriva a dare le chiavi dell'incontro agli avversari, con i suoi ad arrivare a fine gara senza energie.