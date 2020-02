vedi letture

Rebic e Paquetà, il top e il flop che non ti aspetti: il primo convince, l'altro delude ancora

L'uomo in più, quello che nessuno si aspettava. Il Milan, a gennaio, ha riportato Zlatan Ibrahimovic a vestire la maglia rossonera e la presenza ingombrante dello svedese ha inciso sicuramente sulla squadra di Stefano Pioli, più brillante, organizzata e sicura di sé dopo un girone d'andata molto complicato. Ma Ibra non è l'uomo più decisivo, o meglio, non lo è stato finora in termini realizzativi quanto Ante Rebic. Arrivato alla fine del mercato estivo, nell'ambito di uno scambio di prestiti che ha portato André Silva all'Eintracht Francoforte, l'esterno offensivo croato non aveva trovato spazio con Giampaolo e inizialmente non si era riuscito a imporre nemmeno con il nuovo tecnico. Sono stati necessari il cambio di modulo e la doppietta realizzata contro l'Udinese a fargli scalare le gerarchie dell'attacco rossonero e a consegnare alla Serie A un protagonista inatteso, considerando soprattutto le non indimenticabili esperienze con le casacche di Fiorentina ed Hellas Verona. Cinque reti nelle ultime sei partite di campionato, un rendimento che continua a crescere e qualche rimpianto, forse, per non aver creduto prima nelle sue qualità.

Paquetà, così non va - L'altra faccia della medaglia ha il volto di Lucas Paquetà. Schierato dal primo minuto dopo il forfait di Calhanoglu, il brasiliano non è riuscito a sfruttare l'occasione e incidere nei 68 minuti in cui è rimasto in campo, facendosi notare solo per una conclusione nel primo tempo e per un paio di contrasti. Poco, troppo poco per un calciatore con il suo talento, per il quale il Milan ha sborsato 35 milioni più bonus. L'ennesima bocciatura stagionale potrebbe essere quella definitiva e il preludio a un'estate di grandi cambiamenti.