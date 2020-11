"Rebic importante per noi. Sta meglio ma non partirà dal 1'". Rivedi Pioli alla vigilia del Lille

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport. Rivedi le parole dell'allenatore rossonero: "Ogni singola partita deve essere un'occasione da sfruttare. Abbiamo iniziato bene il girone ma l'obiettivo non è raggiunto. Metteremo in campo la nostra miglior prestazione possibile. Non sarà decisiva ma importante sì, per dare un segnale a noi stesse e alla classifica. Rebic è un giocatore importante per noi, è stato determinante nel finale di stagione scorsa. Sta meglio, non credo partirà dall'inizio ma uno spezzone è possibile che possa giocarlo".