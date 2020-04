Rebic: "Milan-Udinese la gara della svolta. Futuro? Sarebbe stupido parlarne ora"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Milan Ante Rebic ha parlato anche del suo futuro (è in prestito biennale dall’Eintracht, ndr) e della svolta in rossonero dei mesi scorsi: “E’ stato bello segnare quei due gol in Milan-Udinese, soprattutto perché di hanno portato la vittoria. Sicuramente è stata l’occasione che mi ha permesso di dimostrare al Milan le mie qualità. Futuro? Credo che sia prematuro parlarne ora. Quella che sta accadendo in questo periodo è un’ulteriore prova che nella vita non si può fare alcun tipo di previsione, quindi penso sia stupido dire qualcosa su ciò che accadrà tra un anno. Vedremo”.