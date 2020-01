© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ante Rebic, mattatore della sfida odierna tra Milan e Udinese (3-2), a fine partita è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole: "Finalmente ho sfruttato la chance che ho avuto. Ho segnato due gol che sono valsi tre punti importanti per raggiungere i nostri obiettivi di fine stagione. Ora dobbiamo mettere la testa alla prossima partita contro il Brescia".

Ha mai pensato di lasciare il Milan o è sempre rimasto concentrato in questi mesi?

"Ho sempre lavorato duro sapendo che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento. Sfortunatamente non ho avuto tante occasioni fino ad oggi, ma ora credo che questa partita possa cambiare qualcosa. Dimostrerò che merito di indossare questa maglia".



Ibrahimovic ha dato fiducia all'ambiente?

"Sicuramente sì, ma non solo lui. Anche gli arrivi di Kjaer e Begovic ci hanno aiutato tanto, hanno esperienza e sono importanti per noi. È fondamentale avere al nostro fianco punti di riferimento con cui crescere".