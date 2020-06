Rebus 30 giugno. Napoli, Callejon non ha ancora deciso se allungare per altri due mesi

Ad appena dieci giorni dal fatidico 30 giugno, José Callejon non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro nell’immediato. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, l’esterno spagnolo, destinato in ogni caso all’addio a scadenza di contratto, non avrebbe ancora fatto una scelta sulla possibilità (o necessità) di estenderlo per altri due mesi fino al termine della stagione. Un problema, quello dei contratti, che rischia di gravare notevolmente sulle tante squadre interessate da situazioni come questa.