Rebus Asamoah per l'Inter: lui vuole restare ma Conte l'ha tagliato. Due offerte sul tavolo

vedi letture

Resta ancora da decifrare il futuro di Kwadwo Asamoah. Il classe '88 ghanese - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non avrebbe perso le speranze di convincere Antonio Conte, ma l'idea del tecnico appare ormai chiara: per lui non ci sarà spazio nella nuova Inter. Con il contratto in scadenza nel 2021 e un ingaggio da 3 milioni netti a stagione, su di lui ci sono due offerte sul tavolo: una dalla Serie A e una un altro torneo top in Europa. Materiale per i suoi agenti, che entro il 5 ottobre dovranno trovare una nuova sistemazione.