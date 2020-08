Rebus Cutrone per la Fiorentina. L'obbligo di riscatto ancora non c'è, ma i dubbi restano

Se Chiesa dovesse restare alla Fiorentina, e questa è un’opzione che rimane in piedi, allora quasi certamente sarà Cutrone ad andarsene. L’accordo con il Wolverhampton - sottolinea La Gazzetta dello Sport - permette al club di Commisso di non far scattare l’obbligo di riscatto a venti milioni se l’ex attaccante del Milan non avrà disputato un certo numero di gare da titolare. Questo tetto non è stato superato nel campionato appena concluso. Quindi su questo fronte la Fiorentina conserva margini di manovra. Ma anche per quanto concerne Cutrone non c’è fretta. Prima di lasciar partire uno dei suoi attaccanti Barone e Pradè devono aver trovato un centravanti importante da acquistare e soprattutto devono avere le idee chiare sul futuro di Chiesa. Quindi, se il campionato dovesse partire a metà settembre, tutto lascia prevedere che Iachini dovrà scegliere tra i suoi vecchi giocatori.