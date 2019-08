Rebus Dybala: c'è il PSG, ma tutto passa da Neymar-Coutinho

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"È un giocatore, un grande giocatore della Juventus. Nel mercato ci sono discorsi e trattative ma non solo per lui ma per tutti i giocatori della rosa". Così Fabio Paratici al termine dell'amichevole in famiglia giocata ieri a Villar Perosa, nella quale la Joya ha brillato segnando una doppietta.

Il futuro però è ancora un rebus. Sfumate le due piste inglesi, con Manchester United e Tottenham che hanno provato in tutti i modi a convincere l'argentino, restano tre le opzioni per il numero 10 della Juve: restare alla Juventus, scegliere il PSG per raccogliere l'eredità di Neymar oppure andare, negli ultimi giorni di mercato, all'Inter, con il possibile scambio con Icardi.

Il PSG, ad oggi, potrebbe essere l'ipotesi più semplice, anche se tutto passa dal futuro di Neymar: se l'asso brasiliano, ormai ai ferri corti con il PSG, porterà in dote qualche centinaio di milioni, il club parigino potrebbe investire parte del ricavato proprio nella Joya, con Dybala che a Parigi potrebbe avere quel contratto da 12 milioni l'anno che il giocatore aveva chiesto a United e Spurs. Tutto però passa dalle contropartite tecniche che il Barça potrebbe offrire per Neymar: con Coutinho al PSG infatti, i margini per portare Dybala a Parigi sarebbero davvero ridotti.