Rebus Sarri. Risposta entro fine mese, anche Emery fra le alternative

Il quotidiano Il Mattino fa il punto dettagliato sulla situazione a Napoli di Maurizio Sarri. Il presidente Aurelio De Laurentiis si aspetta delle risposte a stretto giro di posta, ma il tecnico ha ancora dei dubbi principalmente legati ai progetti del club, più che all'aspetto economico. Entro fine mese è attesa la risposta, con Chelsea, Arsenal, Monaco e Zenit (anche se poco probabile) attente alla situazione. E i nomi per l'eventuale sostituzione non mancano: si va dalla suggestione Antonio Conte a Marco Giampaolo e Gian Piero Gasperini, passando per Unai Emery e l'eventuale ritorno di Rafa Benitez.