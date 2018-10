Reca sì, Piatek e Milik rischiano l'esclusione

Fonte: Dall'inviato a Chorzow

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella formazione che domani la Polonia metterà in campo contro l'Italia, a poco più di 24 ore dall'inizio, c'è Arkadiusz Reca. Un fantasma a Bergamo, giocando - molto male - solamente la gara di ritorno contro l'Hapoel Haifa, mentre ha già esordito in nazionale, proprio con gli azzurri a Bologna. Questo nonostante un'emergenza abbastanza chiara sulle corsie, con Gasperini costretto ad adattare il belga Castagne a sinistra, probabilmente perché Gosens e Ali Adnan non danno grosse garanzie. Prenderà il posto, con ogni probabilità, di Artur Jędrzejczyk sulla fascia.

Se da una parte una riserva dell'Atalanta giocherà in una gara decisiva per il futuro in Nations League (e forse di Europeo) il napoletano Milik e il genoano Piatek, l'uomo del momento non solo in Italia ma anche in Polonia, rimarranno probabilmente a guardare, nel 4-2-3-1 che andrà ad affrontare l'Italia. Tutto il peso dell'attacco quindi su Lewandowski, con Zielinski in appoggio.