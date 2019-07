Recoba: "Godin farà fare un salto di qualità importante all'Inter"

Diego Godin per fare il salto di qualità. Alvaro Recoba, ex attaccante dell'Inter, approva a pieni voti la decisione del club nerazzurro di puntare sul difensore ex Atletico Madrid, nonché suo connazionale: "Farà fare un salto di qualità importante all’Inter dal punto di vista difensivo - ha detto ai microfoni di 'Radio Sport 890' -. Ci sono già giocatori importanti, forse mancava un po' di esperienza ma con Diego è colmato questo gap. Quando ho saputo del suo arrivo? Si sapeva che c'era questa possibilità, l'ho saputo anche grazie ad amici comuni. Credo che Diego abbia sofferto a lasciare l'Atletico, come era successo a me quando diedi l'addio all'Inter. Lui ha la fortuna di approdare in una grandissima squadra, dello stesso livello o anche più grande dell’Atletico. Farà fare un salto di qualità importante all’Inter".