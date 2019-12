Record Buffon, Juve lo celebra: "Non ci sono più aggettivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la gara di oggi, Gianluigi Buffon ha raggiunto le 647 presenze in Serie A, eguagliando il record di Paolo Maldini. Via Twitter, la Juventus ha fatto i complimenti al proprio portiere. "Non ci sono più aggettivi - si legge - per la nostra Leggenda. Ci sono solo nuovi traguardi da raggiungere".